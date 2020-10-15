Donald Trump, başkanlık yarışındaki rakibi Joe Biden'ın taklidini yapıp dalga geçti
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Donald Trump, başkanlık yarışındaki rakibi Joe Biden'ın taklidini yapıp dalga geçti

15.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:32

ABD, 3 Kasım'da sandık başına giderken Cumhuriyetçi kanadın adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Trump, rakibi Biden'ı taklit ederek destekçilerini güldürdü. Trump, Biden'a "Yaşlı, uyuşuk bir ahmak" dedi.

ABD'de seçmenler 3 Kasım Salı günü sandık başına gidiyor. Son günlerde ise Trump ve Biden arasındaki rekabet gittikçe kızışıyor. Trump bugünkü mitinginde, Biden'a uyuşuk diye seslenip yaşlılığından dolayı elini zor kaldırdığını söyledi.

DAHA ÖNCE DE BIDEN'LA DALGA GEÇMİŞTİ

ABD Başkanlığı seçimlerine katıldığını unutan Biden, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Biden'ın Ohio'ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney'in adını hatırlayamaması da aynı gün içinde eleştirildiği ikinci konu olmuştu.

"UYKUCU JOE"

Mevcut Başkan Donald Trump ise rakibiyle dalga geçerek, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulunmuştu.

Donald Trump, başkanlık yarışındaki rakibi Joe Biden'ın taklidini yapıp dalga geçti

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