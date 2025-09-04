Trump öldü mü, Trump hasta mı, sağlık durumu ne?

Son görüntülerde sağ elinin üst kısmında koyu bir leke fark edilen Trump, ardından sessiz kalmayı tercih etti. Ancak kameraların önüne geçtiğinde gazetecilere, oldukça hareketli bir hafta sonu geçirdiğini ifade etti.

TRUMP ÖLÜM SÖYLENTİLERİNE YANIT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yayılan "öldü" iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Bu söylentileri hiç duymadığını belirten Trump, hafta sonunu yoğun ve hareketli geçirdiğini söyledi.

BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALAR

Bir muhabirin ölüm iddialarını sorması üzerine Trump, "Gerçekten mi? Böyle bir şey duymadım" dedi. Ardından, "Aslında oldukça aktif bir hafta sonuydu. Bu tür iddialar ciddi şeyler… Tamamen asılsız" ifadelerini kullandı. Oval Ofis'te gazetecilerle buluşan Trump, ABD Uzay Komutanlığı'nın yeni adresini de açıkladı.

HAFTA SONU GÖRÜNTÜLERİ

Trump, pazartesi günü Beyaz Saray önünde golf kıyafetleriyle görüntülendi. Cumartesi günü ise torunu Kai Trump ile birlikte Beyaz Saray'dan ayrılarak, Virginia'daki Trump National Golf Club'a giderken objektiflere yansıdı.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Trump, 26 Ağustos'taki kabine toplantısından sonra kamuoyunda görülmeyince sosyal medyada ölüm söylentileri hızla yayıldı. Cumartesi günü "Trump öldü mü?" ve "Trump öldü" aramaları Google'da en çok yapılan sorgular arasına girdi.

TRUTH SOCIAL PAYLAŞIMLARI

Hafta boyunca Truth Social'da aktif olan Trump, pazar günü "Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim" mesajını paylaştı. Bunun yanı sıra, Chicago'ya federal kolluk kuvvetleri ve Ulusal Muhafız gönderme tehdidiyle Demokratlarla arasındaki gerginliği artırdı.

SAĞLIK ENDİŞELERİ VE MORLUKLAR

79 yaşındaki Trump'ın elindeki belirgin morluklar, sağlığına dair soru işaretlerini artırdı. Beyaz Saray, bu morlukların sık el sıkışmadan ve aspirin tedavisinden kaynaklandığını açıkladı. Trump ise makyajla bu izleri gizlemeye çalıştı.

ARKA PLAN VE VANCE'İN YORUMLARI

Trump'ın hafta sonu resmi bir programı bulunmazken, cuma günü Daily Caller'a bir saatlik röportaj verdi. Başkan Yardımcısı JD Vance ise USA Today'e yaptığı açıklamada, olası bir sağlık sorunu ya da trajedi durumunda görevi devralmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak aynı zamanda Trump'ın "çok iyi durumda" ve "olağanüstü sağlıklı" olduğunu da vurguladı.

DOKTORUN RAPORU

Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella, temmuz ayında hazırladığı raporda, morlukların sık el sıkışma ve kalp sağlığı için uygulanan aspirin tedavisinden kaynaklandığını, ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığını ifade etti.