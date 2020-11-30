Moderna koronavirüs aşısının acil onayı için FDA'ya başvurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Moderna'nın acil aşı onayı için FDA'ya başvurduğunu duyurdu. Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının klinik deneylerinde etkinliği ciddi vakalarda yüzde 100 başarı sağlamıştı.

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik deneylerine göre yüzde 94.1 oranında etkili olduğunu açıklamış, ayrıca aşının ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili olduğunu belirtmişti. Moderna, ABD ve Avrupa'da aşının acil kullanımı için başvuru yapacağını duyurmuştu.

ACİL AŞI ONAYI İÇİN FDA'YA BAŞVURDU

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Moderna'nın acil aşı onayı için FDA'ya başvurduğunu duyurarak, "Moderna şu anda acil aşı onayı için başvuruyor. FDA hızlı hareket etmeli! Warp Speed operasyonu büyük bir modern zaman başarısı oldu" dedi.

AŞININ ETKİLİLİK ORANI YÜZDE 94,5 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Moderna, 16 Kasım'da yaptığı açıklamada aşının etkililik oranını yüzde 94,5 olarak açıklamıştı. BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer ortaklığıyla geliştirilen korona virüs aşısının ise yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu belirtilmişti. BioNTech ve Pfizer geçtiğimiz hafta korona virüs aşısının acil kullanımına izin verilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı