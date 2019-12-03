Trump-Macron görüşmesine damga vuran soru: Siz teröristleri geri istiyor musunuz?

03.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:14

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi öncesi Londra'da bir araya geldi. İki lider görüşmeden sonra ortak açıklamalarda bulundu. Toplantıya bir muhabirin DEAŞ sorusu damga vurdu. Soru üzerine Suriye'de Avrupa ülkelerinden çok sayıda terörist bulunduğunu söyleyen Trump, Macron'a, "Siz teröristleri geri istiyor musunuz? İstediğiniz hepsini alabilirsiniz" dedi.

"İSTEDİĞİNİZ HEPSİNİ GERİ ALABİLİRSİNİZ"

Fransa'dan ürün alımı konusu üzerinde çalıştıklarını belirten Trump, "Amerikan şirketleri var, teknoloji şirketleri var. Benim için fark etmiyor çünkü bunlar Amerikan şirketleri. Biz Amerikan şirketlerine vergi ödetmek istiyoruz. Biz şaraba vergi ödetmek istiyoruz." dedi.

Bir muhabirin DEAŞ sorusu üzerine Trump, Macron'a, "Suriye'de yakalanan çok sayıda terörist var. Çoğu Avrupa'dan. Fransa'dan Almanya'dan ve hatta İngiltere'den. Cumhurbaşkanıyla konuşamadım daha siz teröristleri geri istiyor musunuz? İstediğiniz hepsini alabilirsiniz." dedi.

"BİR NUMARALI ÖNCELİĞİMİZ DEAŞ'IN SONUNU GETİRMEK"

NATO Liderler Zirvesinde bir numaralı önceliklerinin terör örgütü DEAŞ'ın sonunu getirmek olduğunu söyleyen Macron, "Hala o bölgede savaşçılarımız var. DEAŞ'a karşı mücadelemizi tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu teröristlerden kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ'IN BİR BÖLÜMÜNÜ BİZ YOK ETTİK"

Macron'un açıklamaları sonrası ABD Başkanı Donald Trump, "Yine DEAŞ'ın başka bir bölümünü yok ettik. Biz petrolü kendi güvencemiz altına aldık o yüzden petrolü kullanamayacaklar. Şimdi bu katkıların nereden geldiğini liste halinde tutuyoruz. Çok varlıklı olan insanlar da var katkıda bulunanlardan. Çok iyi bilgiye sahibiz. Çok şey oluyor çok şey gerçekleşiyor. Fransa da çok yardımcı oldu." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri de değerlendiren Trump, "Türkiye ve Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var. Suriye'nin bir kısmından askerlerimiz çektik. Siz sınırınızda kimle istiyorsanız onlarla devriye gezebilirsiniz dedik. Askerlerin bazılarını petrol sahalarına konuşlandırdık, bazıları eve dönüyor. Türkiye ile yaptırım konusunu görüşüyoruz. Türkiye bizim Patriot sistemimizi istiyordu fakat Obama izin vermiyordu. NATO bunu kullanıyor ancak Türkiye'ye bunu satmamışlar. Durumun iki yönü de var." ifadelerini kullandı.