Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü

23.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:04

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Taliban'ın elindeki ABD'li ve Avustralyalı rehinelerin serbest bırakılmasında Katar'ın yardımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.



Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Al Sani'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle