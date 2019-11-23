Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü
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Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Taliban'ın elindeki ABD'li ve Avustralyalı rehinelerin serbest bırakılmasında Katar'ın yardımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi

23.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:04
Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü

Başkanı , Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Taliban'ın elindeki ABD'li ve Avustralyalı rehinelerin serbest bırakılmasında Katar'ın yardımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.


Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Al Sani'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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