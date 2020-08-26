Trump, Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasıyla protestolara sahne olan Wisconsin'e Ulusal Muhafızlar gönderiyor
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Trump, Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasıyla protestolara sahne olan Wisconsin'e Ulusal Muhafızlar gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolara müdahale etmesi için federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar gönderiyor.

26.08.2020 21:12 | Son Güncelleme: 26.08.2020 21:17

ABD BaşkanI Trump, Wisconsin'in Kenosha kentine Ulusal Muhafız ve federal güvenlik güçleri gönderiyor. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Amerikan sokaklarındaki yağmayı, kundaklamaları, şiddeti ve hukuksuzluğu desteklemeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Ekibinin telefon görüşmesi yaptığı Wisconsin Valisi Tony Evers'in olayların bastırılması için federal yardımı kabul ettiğini aktaran Trump, gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü başka bir kent olan Portland'a da benzeri bir adım atması çağrısında bulundu.

Trump, "Bugün, hukuk ve nizamı yeniden sağlamaları için Wisconsin'in Kenosha kentine federal güvenlik güçlerini ve Ulusal Muhafızları gönderiyorum" paylaşımında bulundu.

Trump, Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasıyla protestolara sahne olan Wisconsin'e Ulusal Muhafızlar gönderiyor

BLAKE'İN VURULMASI HALKI SOKAĞA DÖKTÜ

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda, siyahi Jacob Blake ağır yaralanmıştı. Amerikan medyasına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda 8 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söylemişti.

Sosyal medyadaki bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü. Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada 3 çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Polis ise "aile içi bir olay" ihbarı üzerine olay yerine gittiği açıklaması yapmıştı.

ABD, mayısta da Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneli 1 aydan uzun süren şiddet içerikli protestolara sahne olmuştu.

Trump, Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasıyla protestolara sahne olan Wisconsin'e Ulusal Muhafızlar gönderiyor
Haber Yorumları (1)
COVİT 19 DEĞİL ZEKA TESTİ ŞART: Aile içi olay KARISI olacak zillinin kaprisi yüzünden çığlık atarak zil gibi öterek ortalığı ayağa kaldırması komşuların da polisi araması. Öt şimdik zilli kadın
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