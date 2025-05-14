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Trump İstanbul'a ne zaman gelecek?

Trump İstanbul'a ne zaman gelecek?
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Uluslararası kaynaklarda geçen habere göre, ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı. Peki, Trump İstanbul'a ne zaman gelecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya- Ukrayna barış görüşmelerine katılabileceği yönündeki açıklamaları dikkat çekti. Özellikle Vladimir Putin'in davetiyle birlikte bu ihtimal daha da güç kazandı. Trump İstanbul'a ne zaman gelecek?

TRUMP İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Uluslararası kaynaklarda geçen habere göre, ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek olan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine katılma ihtimalini değerlendirdiğini açıkladı. Suudi Arabistan'daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" ifadelerini kullandı.

"PUTİN KATILMAMI İSTİYOR"

Trump açıklamasında, "Türkiye'ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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