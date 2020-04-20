Trump: İran talep ederse Covid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Donald Trump, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılardan ötürü Tahran'dan talep gelmesi durumunda ABD'nin yardım edeceğini söyledi.
20.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 20.04.2020 08:54
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ayda 20 milyondan fazla koronavirüs kit üretimi için daha önce devreye soktuğu 'Savunma Üretimi Yasası'nı kullanacağını açıkladı.
Trump, İran'a talep etmesi durumunda Covid-19 salgınıyla mücadelede yardım edebileceğini de sözlerine ekledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com