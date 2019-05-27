Trump: İran'da rejim değişikliği arayışında değiliz, sadece nükleer silah istemiyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'da rejim değişikliği arayışında olmadığını söyledi.

Dört günlük resmi ziyaret için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile düzenlenen ortak basın toplantısında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle