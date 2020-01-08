Trump'ın 'Orta Doğu'da daha fazla rol' talebine NATO'dan olumlu yanıt

08.01.2020 22:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:36

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, ittifakın Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenebileceği konusunda mutabık kaldı.



NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Stoltenberg ve Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle