Trump'ın Kovid-19 Danışmanı Scott Atlas görevinden istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trump'ın Kovid-19 Danışmanı Scott Atlas görevinden istifa etti

01.12.2020 05:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 05:16
Trump'ın Kovid-19 Danışmanı Scott Atlas görevinden istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Danışmanı Dr. Scott Atlas görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Danışmanı Dr. Scott Atlas görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kovid-19 salgınından en kötü etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de kamuoyunda sıkça eleştirilere uğrayan Dr. Atlas, ilk olarak Fox News kanalında yer alan yazılı bir açıklamayla istifasını duyurdu.

Trump'a gönderdiği istifa mektubunda, "ABD Başkanı özel danışmanlığı görevimden ayrıldığımı bildiriyorum." ifadesini kullanan Atlas'ın görevden ayrılmasında, Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ana neden olduğu belirtiliyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları belli oldu! Yasak bu akşam başlıyor
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları belli oldu! Yasak bu akşam başlıyor
Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok

Yaklaşık 4,5 ay önce bu göreve getirilen Atlas, özellikle maske konusundaki açıklamaları sebebiyle medyada yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Kasım ayı başında Rus RT kanalına bir röportaj veren Atlas, kamuoyunda ciddi eleştiri alınca kanalın, ABD Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'na (FARA) tabi olduğunu bilmediğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

İlgili Haberler

ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın görevinden istifa etti
ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın görevinden istifa etti
Siverek Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Siverek Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Fauci'den korkutan açıklama
Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Fauci'den korkutan açıklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Garo Paylan Osman Kavala Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Falcao Ozan Tufan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump'ın Kovid-19 Danışmanı Scott Atlas görevinden istifa etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 05:16:42. #1.14#
title