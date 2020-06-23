Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
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Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı

ABD'nin en güvenilir tıp otoritelerinden bir olan aynı zamanda Trump'ın da koronavirüs danışmanlığını yapan Anthony Fauci, koronavirüs aşısı için 2021 yılının başını işaret ederek, "Olup olmayacağını değil, ne zaman olacağını konuşuyoruz" dedi.

Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23.06.2020 23:40 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:47

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, Kongre üyelerine yaptığı açıklamada, potansiyel koronavirüs aşısında gelinen süreç hakkında bilgi verdi.

İhtiyatlı olmakla birlikte iyimser bir dil kullanan Başkan Trump'ın Kovid-19 danışmanı aşıyla ilgili , "Olup olmayacağını değil, ne zaman olacağını konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

EN GEÇ 2021'DE HAZIR

Koronavirüse karşı üzerinde çalıştıkları aşıyı 2020 sonuna kadar geliştirmiş olacaklarını belirten Fauci, ancak bu sürecin 2021'in başlarını bulabileceğini de aktardı.

"TRUMP'IN AKSİNE TEST SAYISINI ARTIRDIK"

Salgınla mücadelede gelecek haftaların ABD açısından çok kritik bir süreç olacağının altını çizen danışman, ayrıca, Başkan Donald Trump'ın "Daha az test yapın, daha az hasta çıksın" yönündeki açıklamasına atıfla, test sayısını azaltmadıklarını aksine şüphelilere yönelik testleri arttırdıklarını kaydetti.

Bu arada ABD'li ilaç şirketi Moderna, iki hafta önce, NIAID'le iş birliği içerisinde geliştirdiği, "mRNA-1273" adı verilen potansiyel Kovid-19 aşısı için üçüncü aşama klinik denemelere başlamak üzere onay almıştı.

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