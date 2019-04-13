Trump'ın Eski Stratejistinden İtalyan Aşırı Sağcı Lidere: "Papa'yı Düşman Olarak Göster"

İtalya'da sağ kanada yakın haber kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon'ın, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye göç konusunda saldırgan olmasını ve göçmenler konusunda yumuşak mesajlar veren Papa'yı düşman olarak görmesini tavsiye ettiğini iddia etti.

Donald Trump'ın 2016'daki seçimleri kazanmasında önemli rol oynayan Steve Bannon'ın, İtalya'nın göçmen karşıtı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'den açıkça Papa Francis'i hedef almasını önerdi. İtalya'nın popülist liderine göçmenler konusunda yumuşak açıklamalar yapan, Papa Francis'i "düşman olarak göstermesi" önerisini yaptı. Yerel medyada yer alan haberlerde Lig Partisi'nin üst düzey yetkililerinden ismi paylaşılmayan bir kişinin konuya dair, "Bannon, Salvini'ye, papayı bir çeşit düşman olarak göstermesini söyledi. Papa'ya saldırmayı kesin olarak önerdi." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Papa'nın göçmen açıklamalarına tepki

Haberlerde Salvini'nin Bannon'la yaptığı toplantıdan sonra, Papa'ya karşı Mayıs 2016'da Twitter'dan "Papa, göçmenlerin tehlike olmadığını söylüyor. Her neyse!" mesajını attığı belirtildi.

İddianın yer aldığı haberlerde ayrıca Papa'nın göçmenlere karşı merhamet gösterme arzusundan sonra ise Salvini "Kontrolsüz göç, organize ve finanse edilmiş bir istila, barış değil kaos ve sorunlar getiriyor." ifadelerini kullandığı hatırlatıldı. - ROMA

Kaynak: İHA