Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup "mücadele edelim" diyor

ABD'deki başkanlık seçimlerinde kritik eyaletleri rakibi Joe Biden'a kaptıran Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın danışmanları ikiye bölündü. Bir grup yarıştan çekilmenin doğru karar olduğunu savunurken, bazıları da oy sayımının doğru olduğundan emin olana kadar mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'un aktardığına göre Trump'ın danışmanları ikiye bölünmüş durumda. Habere göre bir grup yarıştan çekilmenin doğru karar olduğunu savunurken, bazıları da oy sayımının doğru olduğundan emin olana kadar mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor.

İKİ EYALETTE OYLARIN TEKRAR SAYILMASINI TALEP EDECEK

Fox News, Trump kampanyasının Wisconsin'in yanı sıra büyük ihtimalle Pennsylvania ve Georgia'da da oyların tekrar sayılmasını talep edeceğini söyledi.

"TRUMP SONUNDA ÇEKİLEBİLİR"

Kanala konuşan kaynaklar, "Trump sonunda çekilebilir, ama henüz o noktada değil" dedi. CNN de Başkan'ın geçen günlerde çevresindekilere, "Çekilmeye niyeti olmadığını söylediğini" aktardı.

"BU SEÇİM HENÜZ SONA ERMEDİ"

Öte yandan, Trump'ın 2020 Başkanlık Seçimi Kampanya Sorumlusu, Matt Morgan, "Bu seçim henüz sona ermedi" başlıklı bir açıklama yayınladı. Bazı medya organlarında yer alan "Trump yenilgiyi kabul edebilir" iddialarının ardından gelen açıklamada, "Seçim henüz sona ermedi." denildi.

BİDEN ZAFERE YAKIN

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde sonuçlar henüz netleşmedi. Beyaz Saray'a en yakın isim olan Joe Biden, geride olduğu Georgia ve Pensilvanya'da Trump'ın önüne geçti. Biden 16 delegenin olduğu Georgia'da ve 20 delegenin olduğu Pensilvanya'da ipi göğüslerse, ABD'nin yeni başkanı olacak.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Maine (1 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege)