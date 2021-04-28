Trump'ın avukatı Giuliani'nin evinde Ukrayna soruşturması kapsamında arama yapıldı
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Trump'ın avukatı Giuliani'nin evinde Ukrayna soruşturması kapsamında arama yapıldı

Trump'ın avukatı Giuliani'nin evinde Ukrayna soruşturması kapsamında arama yapıldı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD eski başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin New York'ta bulunan evinin federal ajanlar tarafından arandığı belirtildi.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin New York'ta bulunan evinin federal ajanlar tarafından arandığı belirtildi.

New York Times'ın olaydan bilgisi olan kişilere dayandırdığı haberinde, federal görevlilerin aylardır süren cezai soruşturma kapsamında bugün Giuliani'nin Manhattan'daki evinde arama yaptığı belirtildi.

Aramanın, Giuliani'nin Trump yönetiminde Ukrayna için yasa dışı lobi faaliyetlerinde bulunup bulunulmadığıyla ilgili olduğu, evindeki bazı elektronik cihazlara el konulduğu kaydedildi.

Trump yönetimi döneminde Adalet Bakanlığınca, Manhattan Başsavcılığının Giuliani ile ilgili başlattığı soruşturmanın engellendiği ancak şu anki Adalet Bakanı Merrick B. Garland'ın bu konudaki itirazları kaldırdığı bildirildi.

Giuliani, Trump'ın başkanlığı döneminde, Demokrat rakibi Joe Biden'e karşı koz elde etmek için Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açılması için Ukrayna'ya baskı yapma çabalarının merkezinde yer almakla biliniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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