Trump'ın günler öncesinden "Kurtuluş Günü" olarak tanımladığı 2 Nisan tarihi için planladığı açıklama, Beyaz Saray'da düzenlenecek büyük bir etkinlikte yapılacak. Bu nedenle "Trump'ın açıklaması bugün mü?" ve "Trump saat kaçta (TSİ) konuşacak?" soruları gündemi meşgul ediyor. Peki, Trump'ın açıklaması bugün mü? Trump saat kaçta (TSİ) konuşacak? İşte detaylar...

TRUMP SAAT KAÇTA KONUŞACAK?

Trump'ın konuşması, ABD yerel saatiyle 16:00'da, Türkiye saatiyle (TSİ) 23:00'te başlayacak.

TRUMP NE KONUŞACAK?

Açıklamada, özellikle Çin ve bazı Avrupa ülkelerine yönelik yeni ek gümrük vergileri duyurulacak. Trump'ın bu açıklamayı "ekonomik bağımsızlık manifestosu" olarak gördüğü ifade ediliyor. Trump saat kaçta konuşacak sorusunu soran yatırımcılar ve analistler, bu duyurunun finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceğini düşünüyor.