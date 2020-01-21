Trump ile Macron 'dijital vergi savaşında' ateşkes kararı aldı

21.01.2020 07:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 07:02

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine uygulanması planlanan dijital vergi artırımına yönelik Başkan Donald Trump'la "harika bir görüşme" yaptıklarını açıkladı.



İki ülkenin vergi artırımından kaçınmak üzere bir anlaşmaya varmak için birlikte çalışacağını ifade eden Macron ile Trump'ın potansiyel bir "dijital vergi savaşını" yıl sonuna kadar durdukları bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle