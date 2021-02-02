Trump, "Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla" suçlandı
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Trump, "Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla" suçlandı

02.02.2021 20:32 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:03

ABD'de Demokratlar, eski Başkan Donald Trump'ın azil yargılamasına az bir süre kala kamuoyu ile paylaştıkları iddianamede, Trump'ı kanlı Kongre baskının "doğrudan sorumlusu" olarak gösterdi. İddianamede ayrıca, Trump hakkında "korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı ayaklanmayı kışkırttığı" ifadeleri yer aldı.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını ülke gündeminden düşmüyor. Trump, hakkında başlatılan azil yargılamasının 8 Şubat'ta Senato'da başlaması beklenirken, Demokratlar, Trump hakkında hazırladıkları iddianameyi kamuoyu ile paylaştı. Demokratlar, iddianamede Trump'ı Kongre baskının "doğrudan sorumlusu" olduğunu belirtirken, Trump'ın mahkum edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İddianamede ayrıca, Trump hakkında "korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı ayaklanmayı kışkırttığı" ifadeleri yer aldı.

"TRUMP, KONGRE BİNASINA BİR SALDIRI BAŞLATTI"

Trump'ın mitingde yaptığı konuşma nedeni ile "mitingin patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştüğü" belirtilen iddianamede, "Kanıtlar açık. Başkanlık seçimini bozmaya yönelik diğer girişimler başarısız olunca, eski Başkan Trump Kongre binasına bir saldırı başlattı" denildi.

Demokratlar, yargılama sürecinin başlaması ile Trump'ın mitingdeki görüntülerini ve açıklamalarını kullanmayı planlarken, Trump'ın bir daha ABD Başkanlığına aday olmasını engellenmek istiyorlar.

AZİL SÜRECİNİN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNU ÖNE SÜRECEKLER

Trump'ın avukatlarının gelecek haftaya kadar savunma hazırlamaları ve sunmaları bekleniyor. Avukatların savunmada, Trump'ın artık Başkan olmadığı ve azil sürecinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürecekleri iddia edildi.

TRUMP'IN SUÇLU BULUNMASI ZAYIF BİR İHTİMAL

Trump'ın Kongre baskını ile suçlanması Senato'da 3'te 2 çoğunluk tarafından aleyhinde oy kullanılması gerekiyor. Senatoda her iki partinin de 50'şer sandalyesinin bulunması nedeni ile Trump'ın suçlu bulunmasının zayıf bir ihtimal olduğu düşünülüyor.

Trump, 'Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla' suçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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