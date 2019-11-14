Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar

14.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:27

Toplantıda gazeteci Hilal Kaplan'ın Mazlum Kobani sorusu ile Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektubu ve bir Kürt gazetenin sorusu en çok konuşulanlardan oldu.View on euronews