Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar
Toplantıda gazeteci Hilal Kaplan'ın Mazlum Kobani sorusu ile Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektubu ve bir Kürt gazetenin sorusu en çok konuşulanlardan oldu.
14.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:27
Toplantıda gazeteci Hilal Kaplan'ın Mazlum Kobani sorusu ile Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektubu ve bir Kürt gazetenin sorusu en çok konuşulanlardan oldu.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar