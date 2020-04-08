Trump: DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Trump: DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya

Trump: DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu.

08.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:49
Trump: DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu.

Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadeleriyle başlayan Trump, virüs ile her cephede savaştıklarını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs İspanya'da son 24 saatte 757 can daha aldı Haber
Koronavirüs İspanya'da son 24 saatte 757 can daha aldı
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haber
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi? Haber
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi?
Korona salgınının başladığı Vuhan'da 76 gün sonra tecrit kalktı Haber
Korona salgınının başladığı Vuhan'da 76 gün sonra tecrit kalktı
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haber
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haber
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
Ölümcül virüsü hiçe sayan gelin ve damat, balayı yerine karakola gitti
Ölümcül virüsü hiçe sayan gelin ve damat, balayı yerine karakola gitti
Mezar yeri kalmayan ABD, ölüleri 100 yıl önceki yöntemle gömecek
Mezar yeri kalmayan ABD, ölüleri 100 yıl önceki yöntemle gömecek
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı?
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı?
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Engin Altay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Bülent Uygun Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: Trump: DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 13:32:56. #1.15#
title