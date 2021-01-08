Trump destekçisi gösterici tarafından Kongre binasından çalınan kürsü açık artırmada satışa çıkartıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trump destekçisi gösterici tarafından Kongre binasından çalınan kürsü açık artırmada satışa çıkartıldı

08.01.2021 09:56 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:07
Trump destekçisi gösterici tarafından Kongre binasından çalınan kürsü açık artırmada satışa çıkartıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği mitingin ardından Trump destekçileri Kongre binasını basarken, Trump'ın en çok ters düştüğü isimlerden biri olan Nancy Pelosi'nin kürsüsü çalındı. Kürsü açık artırmaya çıkarılırken, fiyat yaklaşık olarak 15 bin dolara yükseldi.

Donald Trump'ın düzenlediği miting ABD'de iç karışıklığa yol açarken, Trump destekçileri başkentte bulunan Kongre binasını bastı. Kongre'de Biden'ın başkanlığını tescillemek için yapılan oturum yarım kalırken, 4 saatlik baskında 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan da yaralandı.

GÖSTERİCİLER KÜRSÜYÜ ÇALDI

Bina içine kadar giren göstericiler, Trump'un en çok ters düştüğü ve 'Belalısı' olarak nitelendirilen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisini yağmaladı. Göstericiler Pelosi'nin ofisindeki eşyaları ve kürsüsünü çaldı.

Trump destekçisi gösterici tarafından Kongre binasından çalınan kürsü açık artırmada satışa çıkartıldı

AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞA ÇIKARTILDI

Trump destekçisi bir gösterici Kongre binasında bulunan kürsüyü koltuğunun altına alarak çaldı. Göstericinin bu fotoğrafı dünya basınında geniş yer bulurken, Yeni Çağ'ın haberine görekürsü açık artırma usulü alışveriş sitesi olan eBay'da satışa çıkartıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Ocak Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump destekçisi gösterici tarafından Kongre binasından çalınan kürsü açık artırmada satışa çıkartıldı - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 10:08:52. #1.15#
title