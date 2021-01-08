Trump destekçisi gösterici tarafından Kongre binasından çalınan kürsü açık artırmada satışa çıkartıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği mitingin ardından Trump destekçileri Kongre binasını basarken, Trump'ın en çok ters düştüğü isimlerden biri olan Nancy Pelosi'nin kürsüsü çalındı. Kürsü açık artırmaya çıkarılırken, fiyat yaklaşık olarak 15 bin dolara yükseldi.

Donald Trump'ın düzenlediği miting ABD'de iç karışıklığa yol açarken, Trump destekçileri başkentte bulunan Kongre binasını bastı. Kongre'de Biden'ın başkanlığını tescillemek için yapılan oturum yarım kalırken, 4 saatlik baskında 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan da yaralandı.

GÖSTERİCİLER KÜRSÜYÜ ÇALDI

Bina içine kadar giren göstericiler, Trump'un en çok ters düştüğü ve 'Belalısı' olarak nitelendirilen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisini yağmaladı. Göstericiler Pelosi'nin ofisindeki eşyaları ve kürsüsünü çaldı.

AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞA ÇIKARTILDI

Trump destekçisi bir gösterici Kongre binasında bulunan kürsüyü koltuğunun altına alarak çaldı. Göstericinin bu fotoğrafı dünya basınında geniş yer bulurken, Yeni Çağ'ın haberine görekürsü açık artırma usulü alışveriş sitesi olan eBay'da satışa çıkartıldı.