Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı

05.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:44

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerinin sonuçları henüz belli olmazken, ülkede başlayan olaylar büyüyor. Trump seçimlerde usulsüzlük olduğunu iddia ederken, Trump destekçileri sokaklara döküldü. Trump yanlıları Biden'ın önde olduğu Detroit'teki oy sayım merkezini basmaya çalıştı. Öte yandan Arizona'da da silahlarla seçim merkezinin önünde toplanıldı.

ABD tarihinin en uzun seçimlerinden biri olan 3 Kasım başkanlık seçimleri şimdiden tarihte kendisine yer edinirken, sonuçlar hala belli olmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle 100 milyondan fazla vatandaş oylarını posta yoluyla kullandı. Bu durum seçim sonuçlarının açıklanmasını da geciktirdi.

SAYIMI DURDURUN SLOGANLARI ATILDI

Şu ana kadar toplamda 264 delege kazanan Biden, 6 delege daha kazanırsa ABD'nin yeni başkanı olacak. 214 delegede kalan Trump'ın ise seçimlerde usulsüzlük olduğunu iddia etti ve sayımların durdurulması çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından Donald Trump'ın destekçileri Michigan eyaletinin en büyük şehri Detroit'te oy sayımlarının yapıldığı bölgelere giderek "sayımı durdurun" sloganları attı.

Trump destekçileri silahlarla Arizona'da seçim merkezi bastı

BÖLGEDEKİ POLİS SAYISI ARTIRILDI

Taraflar işi daha da ilerleterek sayım yapılan merkezlere girmeye çalıştı. Protestoların tehlikeli bir hal alması üzerine Detroit'teki oy sayım merkezindekiler cam bölmeleri kartonlarla kapamaya çalıştı. Bölgedeki polis ekipleri artırılırken eylemciler dışarıda sayımın devam etmesini protesto etmeye devam etti.

Trump destekçileri silahlarla Arizona'da seçim merkezi bastı

SİLAHLARLA BEKLEDİLER

Arizona'da da Trump destekçileri, sayım merkezi ve belediye binalarının önünde toplanarak sayım durdurulsun çağrısı yaptı. Eylemcilerin bazılarının yarı otomatik, bazılarının da uzun namlulu silahlarla beklediği dikkatlerden kaçmadı.

Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı
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