Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı

ABD tarihinin en kritik başkanlık seçimlerinden birini yaşıyor. Seçimde en dikkat çeken eyaletlerden biri Arizona oldu. Cumhuriyetçilerin kalesi olan eyalette 70 yıldır başka parti kazanamazken, Trump burada ciddi bir oy farkıyla geriye düştü. Büyük bir sürpriz olmazsa Trump, 70 yıl sonra Arizona'yı kaybeden Cumhuriyetçi olarak tarihe geçecek.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde henüz net sonuç belli olmadı. Bazı eyaletlerde oy sayımı devam ederken, Georgia'da Trump ile arasındaki oy farkını 665'e düşüren Demokrat aday Joe Biden burayı kazanırsa şu anki duruma göre Beyaz Saray'ın yolunu tutacak.

Demokratların adayı Biden bazı eyaletlerde gösterdiği performans ile başkanlık yolunda önemli adımlar attı. Özellikle Arizona'daki durum Biden'ı Beyaz Saray'a yaklaştıran en önemli gelişme oldu. Oyların yüzde 90'ının sayıldığı Arizona'da %50.1'le Trump'ı önünde bulunan Biden, arayı açtı.

BİDEN 70 YIL SONRA BİR İLKE İMZA ATACAK

Otoriteler buradaki durumun değişmeyeceğini belirterek eyaletteki 11 delegeyi Biden'ın hanesine yazıyor. Biden'ın 46 bin oy farkıyla önde bulunduğu Arizona'da büyük bir sürpriz olmazsa 70 yıl sonra Cumhuriyetçilerin adayından başka bir aday ipi göğüsleyecek ve Biden bir ilke imza atacak.

TRUMP ARİZONA'YI KAYBEDEN BAŞKAN OLARAK TARİHE GEÇECEK

Cumhuriyetçilerin kalesi olan Arizona'da 70 yıldır başka bir parti ipi göğüsleyemezken, Cumhuriyetçilerin mevcut başkan adayı Trump burada geride kaldı. Oyların yüzde 90'ının sayıldığı eyaleti büyük ölçüde Biden kazanırken, Trump Cumhuriyetçilerin tarihine Arizona'yı kaybeden başkan olarak geçecek.