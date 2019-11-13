Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı
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Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.

13.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:32
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı tarafından resmi törenle karşılandı.

Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi TSİ 20.13'te başladı.

Kaynak: AA
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