Trump Bolton'ı Türkiye Nedeniyle mi Görevden Aldı?
Washington'da gündem Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yazdığı kitap. Bolton ve kitabı, Başkan ve kabinesi tarafından ağır şekilde eleştirilmişti.
23.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:06
Washington'da gündem Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yazdığı kitap. Bolton ve kitabı, Başkan ve kabinesi tarafından ağır şekilde eleştirilmişti. Bolton da kamera karşısına geçti ve konuştu. Neler söyledi, eleştirilere nasıl cevap verdi, Serhan Akif Akyıldız aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com