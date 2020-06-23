Trump Bolton'ı Türkiye Nedeniyle mi Görevden Aldı? Washington'da gündem Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yazdığı kitap. Bolton ve kitabı, Başkan ve kabinesi tarafından ağır şekilde eleştirilmişti.

Washington'da gündem Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yazdığı kitap. Bolton ve kitabı, Başkan ve kabinesi tarafından ağır şekilde eleştirilmişti. Bolton da kamera karşısına geçti ve konuştu. Neler söyledi, eleştirilere nasıl cevap verdi, Serhan Akif Akyıldız aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com