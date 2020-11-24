Trump, Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı
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Trump, Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı

24.11.2020 03:09 | Son Güncelleme: 24.11.2020 03:12
Trump, Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirdi.

Trump, 3 Kasım'da yapılan ve Biden'in zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD'de federal kurumlar arasındaki organizasyon ve başkanlık geçiş işlemlerinden sorumlu olan hükümete bağlı yarı özerk kurum Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Başkanı Emily Murphy'e ülkesine bağlılığı için teşekkür eden Trump, bugüne kadar Biden yönetimine geçiş süreci başlatılmadığı için Murphy'nin taciz ve tehditlere maruz kaldığını belirtti.

Trump, "Bizim seçimlere yönelik davamız güçlü şekilde devam ediyor. Kavgamızı sürdüreceğiz ve üstün geleceğimize inanıyorum ancak ülkemizin çıkarlarını korumak adına, Emily'e ve ekibine, geçiş süreci için ilk prosedürleri başlatmalarını tavsiye ettim. Aynı tavsiyeyi kendi ekibime de verdim." ifadesini kullandı.

GSA'den Biden'e mektup

Öte yandan GSA Başkanı Murphy, Biden'e geçiş sürecine başlayabileceklerine ilişkin mektup gönderdi.

Murphy mektupta, resmi geçiş sürecini ertelediği süre boyunca Beyaz Saray'ın hiçbir baskısı altında kalmadığını belirterek, " (Geçiş sürecini erteleme) Bu kararı hukuka ve ortadaki gerçeklere dayanarak, bağımsız olarak aldığımı bilmenizi isterim. Geçiş sürecinin zamanlaması konusunda Beyaz Saray'dan ya da yönetimin herhangi başka bir organından doğrudan ya da dolaylı hiçbir baskı görmedim." ifadelerini kullandı.

GSA'nın görevinin ülkenin başkanını seçmek ya da seçim sonucunu onaylamak olmadığının altını çizen Murphy, "Kanunlarda belirtildiği üzere, bazı eyaletlerde seçim sonuçlarının tasdik edilmesi ve davalarda çıkan kararları da göz önüne alarak, seçim sonrası kaynaklara ve hizmetlere bundan sonra ulaşabileceğinizi bildirmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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