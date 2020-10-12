Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
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Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda

12.10.2020 07:50 | Son Güncelleme: 12.10.2020 07:54
Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda

Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü (Covid- 19) yendiğini belirterek, 'Bağışıklığım var. Başkan savaşmak için iyi durumda.

Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü (Covid- 19) yendiğini belirterek, 'Bağışıklığım var. Başkan savaşmak için iyi durumda. Bu çılgın ve korkunç Çin virüsünü yendim" ifadelerini kullandı.

ABD'de haber kanalı Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisinin ardından virüsü yendiğini ifade ederek, "Bağışıklığım var. Başkan savaşmak için iyi durumda. Bu çılgın ve korkunç Çin virüsünü yendim. En yüksek testi, en yüksek standartları geçtim ve çok formdayım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum ifadelerini kullandı.

Trump'ın seçim mitingi için Florida'ya gitmesi beklendiği ifade edilirken, haberde, Beyaz Saray'ın henüz Trump'ın koronavirüs testinin negatif çıktığını doğrulamadığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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