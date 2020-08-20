Trump: BAE'den sonra Suudi Arabistan'ın da İsrail'le anlaşma yapmasını bekliyorum ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Suudi Arabistan'ın da İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararı almasını beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Suudi Arabistan'ın da İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararı almasını beklediğini söyledi.

Donald Trump'a Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'ın da İsrail'le anlaşma yapmasını bekleyip beklemediği soruldu.

Trump bu soruya "Bekliyorum" diye yanıt verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail geçen hafta ilişkilerini normalleştirme kararı almıştı. Anlaşma kapsamında İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığı açıklanmıştı.

BAE, Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail'le tam diplomatik ilişki kuran üçüncü ülke olurken; Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Sudan ve Fas gibi ülkelerin de aynı yolu izleyebileceği öne sürülmüştü.

'Hepsi gelince İran da gelecek'

İsrail'de İngilizce yayımlanan Jerusalem Post gazetesine göre, Trump Beyaz Saray'daki toplantıdan önceki bir açıklamasında da İsrail'le BAE arasında varılan uzlaşmayı "İyi bir anlaşma" diye niteledi, "İnanamayacağınız ülkeler bile anlaşma yapmak istiyor" dedi. Trump, ülke adı ise vermedi.

ABD Başkanı açıklamasında ayrıca BAE'nin F-35 savaş uçağı almak istediğini belirterek "Paraları var ve çok sayıda F-35 siparişi vermek istiyorlar" dedi.

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesi, BAE ile İsrail arasında imzalanan anlaşmanın kamuoyuna açıklanmayan bir maddesiyle İsrail'in bu ülkeye F-35 satışına itiraz etmeyeceğini öne sürmüştü. İsrail'de Başbakanlık haberi yalanlamış ve ABD'nin bölge ülkelerine stratejik silahlar satmasına yönelik itirazlarını sürdüreceği vurgulamıştı.

Donald Trump ise Beyaz Saray'daki basın toplantısında "Birçok ülkenin oldukça hızlı bir şekilde geldiğini görüyorum. Hepsi gelince İran da gelecek. Orta Doğu'da barış olacak. Harika olacak. Obama'nın İran'la yaptığı aptalca anlaşma olmasaydı, bunlar asla olmazdı" dedi.

Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da yeniden başkan seçilmesi halinde Trump'ın, nükleer programı konusunda İran'la müzakereleri yeniden başlatmayı deneyeceğini söylemişti.

Kushner, "İran Cumhurbaşkanı Ruhani için ileri bakma zamanı. Geçmişe saplanıp kalma zamanı değil. İnsanların bir araya gelip barışmasının zamanı geldi" diye konuşmuştu.