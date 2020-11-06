Trump: "Açıklık ve şeffaflık istiyorum, kapalı kapılar arkasında sayım istemiyorum"
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Trump: "Açıklık ve şeffaflık istiyorum, kapalı kapılar arkasında sayım istemiyorum"

06.11.2020 03:42 | Son Güncelleme: 06.11.2020 04:01

Trump: "Açıklık ve şeffaflık istiyorum, kapalı kapılar arkasında sayım istemiyorum" "Posta oylarında hile yapıyorlar" ABD'de başkanlık seçi için oy sayımı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Trump: "Açıklık ve şeffaflık istiyorum, kapalı kapılar arkasında sayım istemiyorum"

"Posta oylarında hile yapıyorlar"

WASHINGTON - ABD'de başkanlık seçi için oy sayımı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Tarihi zafer kazandıklarını söyleyen Trump: "Medya bizi desteklemiyor. Bilerek yanlış söylüyorlar. Ortaya koydukları oy oranları gerçekten gülünç" diyen Trump, "Seçimi çalmaya çalışıyorlar, buna müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Sadece yasal oyların sayılmasını isteyen Trump: "Gizemli oylar olmasın, seçimden sonra kullanılan oylar geçerli olmamalı. Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Birçok hukuki süreç işliyor. Çok fazla kanıt var elimizde. Belki de bu ülkedeki en yüksek mahkemeye gidecek. Bu seçimi çalmalarına izin vermeyeceğiz. Michigan'da da Wisconsin'de de farklı öndeydik. Oyumuz bir anda kaybolmaya başladı. Cumhuriyetçilerin oylar sayılırken izlemeleri istenmiyor. Pencereleri gazete kağıtlarla kapattılar. Posta oylarının seçim günü ulaşması kararı vardı, bu uygulanmadı. Bariz şekilde hile yapıyorlar. Posta oylarıyla hile yapıyorlar. Oy sayımında yolsuzluk gördük. Demokratların kontrolündeki eyaletlerde oyların sayımları durduruldu. ve sonra gelen posta oyların hepsinde Biden'ın ismi vardı. Açıklık ve şeffaflık istiyorum. Kapalı kapılar arkasında sayım istemiyorum. Bütün meşru oyla sayılmalı"

Trump: 'Açıklık ve şeffaflık istiyorum, kapalı kapılar arkasında sayım istemiyorum'
Trump: 'Açıklık ve şeffaflık istiyorum, kapalı kapılar arkasında sayım istemiyorum'
Trump: 'Açıklık ve şeffaflık istiyorum, kapalı kapılar arkasında sayım istemiyorum'
Trump: 'Açıklık ve şeffaflık istiyorum, kapalı kapılar arkasında sayım istemiyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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