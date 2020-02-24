Trump: ABD Hindistan'a 3 milyar dolar değerinde silah satacak
Hindistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, burada on binlerce kişiye hitap ettiği konuşmasında, ülkesinin Hindistan’a değeri 3 milyar doların üzerinde silah satacağını duyurdu.
24.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:42
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hindistan'a değeri 3 milyar doların üzerinde silah satacağını açıkladı.
İki günlük resmi ziyaret için Hindistan'da bulunan Trump, Gucerat eyaletinin Ahmedabad şehrindeki Motera Stadyumu'nda yaklaşık 100 bin kişiye hitap etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com