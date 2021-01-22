Trump'a yönelik azil maddesi pazartesi günü Senatoya gönderilecek
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Trump'a yönelik azil maddesi pazartesi günü Senatoya gönderilecek

22.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:42
Trump'a yönelik azil maddesi pazartesi günü Senatoya gönderilecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesinin 25 Ocak pazartesi günü Senatoya gönderileceği bildirildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesinin 25 Ocak pazartesi günü Senatoya gönderileceği bildirildi.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senatoda yaptığı açıklamada, Demokratlar'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump'ın azlini isteyen maddenin pazartesi günü kendilerine ulaştırılacağını kaydetti.

Schumer, "ABD Senatosunda bir yargılama yapılacak ve ardından başkanın suçlu olup olmadığına ilişkin bir oylama olacak. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile görüştüm, kendisi azil maddesinin pazartesi günü Senatoya iletileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Schumer, söz konusu azil maddesinin ne zaman Senato Genel Kurulunda gündeme alınacağına ilişkin Cumhuriyetçilerle görüşmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Az sayıda Cumhuriyetçi senatör, Trump aleyhine oy verebilir

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Senatodaki çok az sayıda Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmayı düşündüğü belirtildi.

Cumhuriyetçi senatörlere yakın kaynaklar, şu anda 5 veya 6 senatörün Senatodaki azil oylamasında Trump aleyhine oy verebileceğini bildirdi.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, eski Başkan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasının şubat ortalarına kadar ertelenmesini önermişti.

Schumer'in Sözcü'sü ise söz konusu öneriyi değerlendireceklerini belirtmişti.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Demokratlar'ın "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti.

Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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