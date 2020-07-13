"Trump, 2017'de 3 bin kişinin öldüğü kasırgadan sonra 'Porto Riko'yu satalım' dedi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

"Trump, 2017'de 3 bin kişinin öldüğü kasırgadan sonra 'Porto Riko'yu satalım' dedi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Porto Riko'da Eylül 2017'de üç bin kişinin öldüğü Maria Kasırgası'ndan sonra, büyük bir yıkımın yaşandığı adayı satışa çıkarmayı önerdiği iddia edildi.

13.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın Porto Riko'da Eylül 2017'de üç bin kişinin öldüğü Maria Kasırgası'ndan sonra, büyük bir yıkımın yaşandığı adayı satışa çıkarmayı önerdiği iddia edildi.

Dönemin İç Güvenlik Bakan Vekili Elaine Duke, New York Times gazetesine açıklamasında "Trump başlarda bir işadamı gibi davranıyordu. (Kasırganın ertesinde) 'elektriği taşerona verebilir miyiz? Adayı satabilir miyiz? Yani bu varlığı elden çıkarabilir miyiz?' diye sordu" dedi.

Duke, sonrasında Trump'ın önerisini hiçbir zaman dikkate almadıklarını söyledi.

Kasırga Porto Riko'yu uzun bir süre elektriksiz bırakmıştı.

'Trump Porto Riko'ya başka para göndermek istemiyor'

2016'da seçilen Donald Trump kasırgadan sonra tahsis ettikleri milyarlarca doların Porto Rikolu yöneticiler tarafından başka amaçlar için kullandığını öne sürmüştü.

Kasım 2018'de Beyaz Saray, kongre yetkililerine Trump'ın artık Porto Riko'ya yardım çalışmaları için kaynak aktarmak istemediğini bildirmişti.

Trump, Maria Kasırgası'nda sonrasında Porto Riko için fazla bir şey yapmadığı eleştirilerine "Burada inanılmaz bir başarı sergilediklerini" söylemişti.

Karayipler'deki Porto Riko adası ABD toprağı olmasına rağmen eyalet statüsüne sahip değil. Porto Riko içişlerinde özerk.


haberler.com/haber/2020/07/13/trump-2017-de-3-bin-kisinin-oldugu-kasirgadan-2-13414528_o.jpg"/>


Grönland'ı satın almak istedi

Trump'ın geçen yıl Danimarka'dan Grönland Adası'nın satın alınması için danışmanlarına talimat verdiği ortaya çıkmıştı. Danimarka teklifi reddetmişti.

Eski ABD başkanlarından Harry Truman, 1946'da 2,160 milyon kilometre karelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan, yüzde 81'i buzullarla kaplı Grönland'ı 100 milyon dolara satın almak istemiş, Danimarka'dan olumsuz yanıt almıştı.

Trump'ın Grönland'ı satın alma fikrini, bir yemekte konuklardan birinin Danimarka'nın özerk statüdeki adaya her yıl aktardığı 500 milyon dolarlık kaynağı bulmakta zorlandığını söylemesinden sonra gündeme getirdiği belirtiliyor.

Daha sonra çeşitli vesilelerle konuyu yeniden gündeme getiren Trump'ı, sadece 55 bin kişinin yaşadığı adanın doğal kaynakları ve jeopolitik öneminin cezbettiği öne sürülüyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Ekonomi
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var? Güncel
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi Magazin
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü Magazin
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamında kolilerin içinden çocuklar çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamında kolilerin içinden çocuklar çıktı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Son dakika: Kız arkadaşına şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'in 13 yıl hapsi istendi
Son dakika: Kız arkadaşına şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'in 13 yıl hapsi istendi
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Ece Erken Ozan Güven Ebru Gündeş
Spor İrfan Buz Burak Yılmaz Serdar Gürler Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Bakan Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: "Trump, 2017'de 3 bin kişinin öldüğü kasırgadan sonra 'Porto Riko'yu satalım' dedi" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 12:30:32. #1.15#
title