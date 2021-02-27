TRT1 Payitaht Abdülhamid 140. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu?
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TRT1 Payitaht Abdülhamid 140. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu?

27.02.2021 00:18 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:22
TRT1 Payitaht Abdülhamid 140. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu?

TRT1'in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 140. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Osmanlı Padişahı II. Andülhamid saltanatını anlatan Payitaht Abdülhamid dizisi geniş bir kitleye sahip ve dizinin yeni bölümü heyecanla izlendi. TRT1 Payitaht Abdülhamid 140. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm canlı izle!

TRT1 Payitaht Abdülhamid dizisi, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı II. Abdülhamid dönemini anlatıyor. Padişah Abdülhamid Han'ın düşmanlara ve Osmanları Devleti'ni yıkmaya, zarar vermeye kalkışanlara karşı verdiği savaşı konu alan tarih dizisi bu hafta 140. bölümüyle ekranlarda oldu. TRT1 Payitaht Abdülhamid 140. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 141. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT1 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON (140.) BÖLÜM İZLE!

PAYİTAHT ANDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadaret makamından çıkarılan sahte iradenin yanı sıra eski subayların kaçırıldığını haber alan Abdülhamid, meselelerin içindeki sırrı çözmek ister. Şehzade Ahmet Nuri Efendi ise saray mahzenlerinden kaçırılan eski subayların izini sürerek ihanet edeni bulmaya çalışır. Aliye ve Stefano ikilisi Naime'ye son darbeyi vurur. Aliye, Naime'ye bu kara haberi vermek ve üzerindeki şüpheleri atmak için hain bir tertip yapar. Bu tertiple hem Naime, hem de Saliha canlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler

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