TRT1 haber spikeri Ersoy Dede'den "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan ve sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı Haber Bahane programının bu haftaki konuğu TRT ana haber spikeri Ersoy Dede oldu. İş hayatına nasıl başladığından bahseden Dede, Sezen Aksu ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu olayları hakkında da düşüncelerini söyledi.

Ersoy Dede, programda Gökay Kalaycıoğlu'nun "Yandaş mısınız?", "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Anne ve baban sevgisiz miydi?", "Sektöre radyoda çalışarak mı başladın?" ve "Annenizin son zamanlarında ona vakit ayırabildiniz mi?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.