TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'tan Büyükkılıç'a ziyaret
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TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'tan Büyükkılıç'a ziyaret

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'tan Büyükkılıç'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak ile makamında bir süre görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak ile makamında bir süre görüştü.

4 yıldır TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Eren'in görev süresinin dolmasının ardından TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayserili olan ve Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi olarak görevini yürütürken TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Prof. Albayrak'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Sıcak ve samimi şekilde sohbet havasında geçen ziyarette, günün anısına Albayrak, Başkan Büyükkılıç'a TRT'ye ait bir koleksiyon hediye ederken, Büyükkılıç da Albayrak'a kök boyadan yapılmış, el dokuması halı hediye etti.

Ziyarette, Albayrak'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu da eşlik etti. - KAYSERİ

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'tan Büyükkılıç'a ziyaret
TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'tan Büyükkılıç'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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