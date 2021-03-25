TRT yayın akışı! 25 Mart TRT yayın akışı!
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Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 25 Mart kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 25 Mart Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
25 MART TRT YAYIN AKIŞI
05:38İstiklal Marşı Ve Günün Pro...Diğer
05:40SeksenlerDiğer
06:50Acemi Anneler
08:15Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Türkan Hanım'ın Konağı
11:20Kalk Gidelim
13:20Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:30SeksenlerKomedi
19:00Ana Haber
19:55Doğrusu Ne?
20:00Tövbeler Olsun
22:55Tövbeler Olsun