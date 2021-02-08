TRT Sıfır Atık ne zaman ssat kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık fragmanı izle! Doğan Akdoğan kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TRT Sıfır Atık ne zaman ssat kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık fragmanı izle! Doğan Akdoğan kimdir?

08.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:32
TRT Sıfır Atık ne zaman ssat kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık fragmanı izle! Doğan Akdoğan kimdir?

Doğan Akdoğan'ın sunduğu "Sıfır Atık" programı TRT BELGESEL ekranında izleyici ile buluşuyor. Peki, TRT Sıfır Atık ne zaman sat kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık fragmanı izle!

TRT'nin sevilen programı Sıfır Atık, çevreci ve faydalı bilgiler ile izleyicilere önemli bilgiler veriyor. TRT BELGESEL ekranlarında izleyici ile buluşan programın sunucu Doğan Akdoğan da izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, TRT Sıfır Atık ne zaman sat kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık fragmanı izle! Doğan Akdoğan kimdir?

TRT SIFIR ATIK NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Doğan Akdoğan'ın sunduğu "Sıfır Atık", giderek önem kazanan geri dönüşüm konusunu ekranlara taşıyor.

10 Şubat Çarşamba 17.00'de TRT Belgesel ekranlarında olacak.

DOĞAN AKDOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Mayıs 1987

Kaç yaşında: 33 yaşında

TRT Sıfır Atık ne zaman ssat kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık fragmanı izle! Doğan Akdoğan kimdir?

TRT BELGESEL SIFIR ATIK FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞAN AKDOĞAN KİMDİR?

Doğan Akdoğan 1987'de dünyaya geldi. Akdoğan, 2008 yılında Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Okulu'na girdi ve 2013'de mezun oldu.

2005 yılında Tiyatro Bahane'de Mutsuz Korkuluk adlı çocuk oyununda yer alan Doğan Akdoğan 2006-2015 yılları arasında Tiyatro Kılçık'ta oyunculuk, yazarlık, yönetmen yardımcılığı ve eğitmenlik gibi görevlerde bulundu. Birçok tiyato oyununde yer alan Doğan Akdoğan, TRT Okul'da yayınlanan "Partal" adlı komedi programında yazarlık ve oyunculuk yaptı. 2009-2011 yılları arasında TRT Çocuk kanalında Yarışçı,Yarışçı Arazi ve Tel Ali programlarının sunuculuğunu yaptı. TRT Çocuk'ta yayınlanan ve 2011 Dijital Emmy Ödüllerinde finale kalan Tilki programında Tilki'ye ses verdi.

Huzurum Kalmadı, Leyla İle Mecnun, Beni Böyle Sev, Güldür Güldür, Poyraz Karayel gibi tv dizilerinde yer aldı.

TRT Sıfır Atık ne zaman ssat kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık fragmanı izle! Doğan Akdoğan kimdir?
Doğan Akdoğan

2015 YılındaBuyur Burdan Bak (KANAL D) , 2016 yılında Buyur Bi De Burdan Bak (TV8) adlı doğaçlama komedi programlarında yer aldı.

Doğan Akdoğan "Sıfıır Atık" programı sunuculuğunu da yapıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Enis Berberoğlu Leyla Şahin Usta Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kaza İzmir Kadıköy Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TRT Sıfır Atık ne zaman ssat kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık fragmanı izle! Doğan Akdoğan kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 09:32:52. #1.14#
title