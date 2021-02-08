TRT Sıfır Atık ne zaman ssat kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık fragmanı izle! Doğan Akdoğan kimdir?

Doğan Akdoğan'ın sunduğu "Sıfır Atık" programı TRT BELGESEL ekranında izleyici ile buluşuyor. Peki, TRT Sıfır Atık ne zaman sat kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık fragmanı izle!

TRT'nin sevilen programı Sıfır Atık, çevreci ve faydalı bilgiler ile izleyicilere önemli bilgiler veriyor. TRT BELGESEL ekranlarında izleyici ile buluşan programın sunucu Doğan Akdoğan da izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, TRT Sıfır Atık ne zaman sat kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık fragmanı izle! Doğan Akdoğan kimdir?

TRT SIFIR ATIK NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Doğan Akdoğan'ın sunduğu "Sıfır Atık", giderek önem kazanan geri dönüşüm konusunu ekranlara taşıyor.

10 Şubat Çarşamba 17.00'de TRT Belgesel ekranlarında olacak.

DOĞAN AKDOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Mayıs 1987

Kaç yaşında: 33 yaşında

TRT BELGESEL SIFIR ATIK FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞAN AKDOĞAN KİMDİR?

Doğan Akdoğan 1987'de dünyaya geldi. Akdoğan, 2008 yılında Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Okulu'na girdi ve 2013'de mezun oldu.

2005 yılında Tiyatro Bahane'de Mutsuz Korkuluk adlı çocuk oyununda yer alan Doğan Akdoğan 2006-2015 yılları arasında Tiyatro Kılçık'ta oyunculuk, yazarlık, yönetmen yardımcılığı ve eğitmenlik gibi görevlerde bulundu. Birçok tiyato oyununde yer alan Doğan Akdoğan, TRT Okul'da yayınlanan "Partal" adlı komedi programında yazarlık ve oyunculuk yaptı. 2009-2011 yılları arasında TRT Çocuk kanalında Yarışçı,Yarışçı Arazi ve Tel Ali programlarının sunuculuğunu yaptı. TRT Çocuk'ta yayınlanan ve 2011 Dijital Emmy Ödüllerinde finale kalan Tilki programında Tilki'ye ses verdi.

Huzurum Kalmadı, Leyla İle Mecnun, Beni Böyle Sev, Güldür Güldür, Poyraz Karayel gibi tv dizilerinde yer aldı.

Doğan Akdoğan

2015 YılındaBuyur Burdan Bak (KANAL D) , 2016 yılında Buyur Bi De Burdan Bak (TV8) adlı doğaçlama komedi programlarında yer aldı.

Doğan Akdoğan "Sıfıır Atık" programı sunuculuğunu da yapıyor.