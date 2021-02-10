TRT Ortak Yapımı "Quo Vadis, Aida?" Oscar Ödülleri'nde kısa listeye seçildi
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TRT Ortak Yapımı "Quo Vadis, Aida?" Oscar Ödülleri'nde kısa listeye seçildi

10.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:27
TRT Ortak Yapımı

TRT Ortak Yapımı "Quo Vadis, Aida?

TRT Ortak Yapımı "Quo Vadis, Aida?", bu yıl 93'üncüsü düzenlenecek Oscar Ödülleri'nde "En İyi Yabancı Film" kategorisinde kısa listede yerine aldı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Bosnalı Jasmila Zbanic'in yönetmenliğini üstlendiği film, 93 ülkeden filmlerin yarıştığı elemede en iyi 15 film arasına girdi.

Nuri Bilge Ceylan'ın 2008 tarihli "Üç Maymun" filminin ardından, uzun bir aradan sonra ilk kez bir Türk ortak yapımı Oscar Ödülleri'nde "En İyi Yabancı Film" kategorisinde kısa listeye kaldı.

Geçen yıl 2020 Oscar Ödülleri'nde TRT destekli Makedon belgeseli "Honeyland" (Bal Ülkesi) de "En İyi Yabancı Film" ve "En İyi Belgesel" kategorilerinde yarışarak, "En İyi Belgesel" ödülünün sahibi olmuştu.

- Film hakkında

Türkiye, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa ve Norveç ortak yapımı olan film 1995'te yaşanan Srebrenitsa katliamına mercek tutuyor.

Filmin hikayesi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalı'nın öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçiyor.

Dünya prömiyerini 2020'nin eylül ayında dünyanın en önemli festivali Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan "Quo Vadis, Aida?" hemen ardından Toronto Film Festivali'nde yarıştı.

Venedik ve Toronto'nun ardından birçok önemli film festivalinde yer alarak ödüller kazanan yapım, Türkiye'de ise geçen yılın ekim ayında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"nü almıştı.

Oscar Ödülleri 25 Nisan'da Sahiplerini Bulacak

Akademi üyeleri, "En İyi Yabancı Film" dahil bütün kategorilerde kısa listeye kalan filmleri 5-9 Mart tarihleri arasında değerlendirecek. 2021'in Oscar adayları 15 Mart'ta açıklanacak.

Her yıl şubat ayında gerçekleştirilen Akademi Ödülleri Töreni bu defa pandemi nedeniyle 25 Nisan'da düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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