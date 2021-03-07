TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı
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TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı

07.03.2021 23:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:24

MİT'in olağanüstü deneyimlerini anlatacak "Teşkilat" dizisinin ilk bölümü yayınlandı. TRT 1 ekranlarından yayınlanan iddialı yapım, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Daha ilk bölümünde seyirciden tam not alan dizi, yakaladığı başarıyla sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konu oldu.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman gibi önemli oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümü TRT 1 ekranlarından izleyici ile buluştu. Yedi vatan sevdalısı istihbaratçının heyecan ve gerilim yüklü olağanüstü operasyonlarını ekrana taşıyan Teşkilat, yüzleri güldürdü.

TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı

İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Çekimleri Ankara'da devam eden ve MİT'in olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılan dizi, beklediği ilgiyi görerek, seyirciden tam not aldı. Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile MİT'in bir anlamda perde arkasını gözler önüne seren iddialı yapım, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı

"SEZONUN EN İYİ DİZİSİ"

Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan kullanıcılar, dizi hakkında, "Netflix dizileri anca getir götürünü yapar.", "Gururlanarak izledim. Müthiş bir yapım olmuş.", "Siz buna dizi demişsiniz ama bu bildiğin sinema filmi", "Sezonun en iyi dizisi" şeklinde beğenilerini dile getirdi.

TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı
TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı
TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı
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