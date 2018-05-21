TRT'nin Hilal Kaşlı Hafızı Mustafa Özyılmaz, Sosyal Medyada Olay Oldu
TRT ekranlarında yayınlanan 'Ramazan Sevinci' programında atletik vücudu ve bakımlı görüntüsüyle dikkat çeken Mustafa Özyılmaz'ın şekilli kaşları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medyada olay oldu.
ELEŞTİREN DE OLDU BEĞENEN DE
Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Atletik vücudu ve bakımlı görüntüsüyle dikkat çeken Mustafa Özyılmaz'ın şekilli kaşları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken bazı kullanıcılar tarafından ise beğenildi.
TRT'NİN YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞTU
Mustafa Özyılmaz, TRT'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci olmuştu. 34 yaşındaki hafız Mustafa Özyılmaz'ın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olduğu öğrenildi.
MISIR'DA EĞİTİM ALDI
Üniversitede okuduğu yıllarda Diyanet İşlerinde kadrolu olarak görev alan Mustafa Özyılmaz, kendi gelişimine yön vermek amacıyla Mısır'a gitti. Mısır'a gitmesi sebebiyle Diyanetteki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Burada kaldığı sürede dünyanın en iyi hocaları arasında gösterilen Ahmed Mustafa Kamil 'den "Kıraat ve Makam" eğitimi aldı.
SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR
Üsküdar Musiki Cemiyetinde müzik ve şan dersi alan Mustafa Özyılmaz, eğitim hayatını özel bir üniversitenin İlahiyat Fakültesi'nde Kuran-ı Kerim alanında yüksek lisans yaparak tamamlamıştır. Genç hafız sosyal medya uygulaması Instagram'ın da aktif kullanıcılarından biri.
İşte yapılan yorumlardan bazıları;
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Mısır’da okuyanlar çogunlukla vahhabi oluyorlar.ülkemizde mısırda okumuş ve haalaa görev yapan vahhabi inancına sahip çok hoca mevcuttur..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İnsan bilse nefsin tuzaklarını ve tüm yöntemlerini kendini bu hale komaz. Kardeşimiz hayatında bir gel git yaşıyor nefsiyle mücadeleye karşı bir savunma mekanizması geliştirmiş malesef şeytanın tuzağına düşmüş Allah kurtarsın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu hareketi chp li yapsaydi kufrederdinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnsanlara hizmetlerimizle örnek olunuz...kaşınız gözünüzle değil. Senin kaşının gözünün kimseye faydası yok... akıllı bir adam ol önce milletin ülkeye faydalı olacak kişilere ihtiyacı var senin kaşının ne ekonomiye faydası var ne de başka bir şeye ...en azından TLF et haberi kaldırsınlar. Fazla günaha girmeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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deist olarak yazayım da anlasınlar; mesleğin ne olursa olsun insanın kendini iyi hissetmesi için güzelleşme ihtiyacı vardır. İmam da olsa kaşını alır bakımını yapar, astronot olsa da. . kime ne be kardeşim aşın şu şekilciliği artık. .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır