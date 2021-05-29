TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi
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TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Hadise 2009'da katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında giydiği kıyafet hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında Twitter'dan, yarışmaya katıldığı "Dum Tek Tek" şarkısını paylaştı.

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüpoğlu, YouTube'da yayınlanan 'Magazin Noteri' programında Hadise'nin Rusya'nın başkenti Moskova'da dördüncü olduğu Eurovision yarışmasını gündeme getirdi. Eyüpoğlu, 2009 yılında Türkiye'yi Eurovision'da temsil eden Hadise'nin kıyafeti nedeniyle TRT ve hükümet yetkilileri arasında sorun yaşandığını, bu olayın ardından da Eurovision yarışmasına kadın şarkıcı gönderilmediğini iddia etti.

TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi

GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ HADİSE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Söz konusu iddiaların ardından özellikle Twitter 'da konuyla ilgili önemli tartışmalar yaşandı. İddialarla ilgili tartışmalar devam ederken, gözlerin çevrildiği Hadise'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından 2009 yılında Eurovision'da Türkiye'yi temsil ettiği "Dum Tek Tek" şarkısını paylaştı.

YARIŞMADA DÖRDÜNCÜ OLMUŞTU

Türkiye, Hadise'nin katıldığı yarışmada, Eurovision'u finallerde dördüncü olarak bitirmişti. 2009 Eurovision yarışması için Hadise ve Şebnem Ferah ismi anketlerde öne çıkmış ancak Avrupa'da daha fazla tanınması nedeniyle Hadise'den yana tercih kullanılmıştı.

TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi


TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi
TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi
TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi - Haberler Magazin
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