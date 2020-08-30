TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, canlı yayında bayıldı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dışarıda özel yayınlar yapan TRT Haber'de spiker Nilgün Balkaç, havanın çok sıcak olduğunu belirttikten sonra bir anda yere yığıldı.

Spikerler ve muhabirler uzun süren canlı yayınlarla izleyenlerin karşısında yer alırken bazen talihsiz anlar da yaşayabiliyorlar. TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç'ın başına da böyle bir durum geldi ve canlı yayında baygınlık geçirdi.

"SICAK BİR HAVA VAR" DEDİKTEN SONRA BAYILDI

TRT Haber'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınları sahada devam ederken, "Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz, burada sıcak bir hava var" dedikten sonra fenalaşan Nilgün Balkaç, baygınlık geçirdi. Balkaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.