TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, canlı yayında bayıldı
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TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, canlı yayında bayıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dışarıda özel yayınlar yapan TRT Haber'de spiker Nilgün Balkaç, havanın çok sıcak olduğunu belirttikten sonra bir anda yere yığıldı.

30.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:04

Spikerler ve muhabirler uzun süren canlı yayınlarla izleyenlerin karşısında yer alırken bazen talihsiz anlar da yaşayabiliyorlar. TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç'ın başına da böyle bir durum geldi ve canlı yayında baygınlık geçirdi.

"SICAK BİR HAVA VAR" DEDİKTEN SONRA BAYILDI

TRT Haber'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınları sahada devam ederken, "Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz, burada sıcak bir hava var" dedikten sonra fenalaşan Nilgün Balkaç, baygınlık geçirdi. Balkaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, canlı yayında bayıldı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, canlı yayında bayıldı
Haber Yorumları (5)
ZİYA: ağustosta kaban giyersen terlersin tabii
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VER MEHTERİ: hangi savasi kazanmis baskomutan olmus
Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
LAN ÖKÜZLER KADIN İŞARET EDİYOR SU DİYE ÖLMESİ M: paşalı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
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