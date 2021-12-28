TRT Genel Müdürü Sobacı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sobacı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" ile Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca" isimli fotoğrafını seçen TRT Genel Müdürü Sobacı, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı", Dmitriy Golubovich'nin "Uçan Hollandalı" ve Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafına oy verdi.