TRT Belgesel'in beğenilen yapımları yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor

"Şehirden Uzakta", Doğan Akdoğan'ın sunuculuğunu üstelendiği "Sıfır Atık" ve Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun sunduğu "Yok Olmadan Keşfet" yapımları, yeni bölümleriyle TRT Belgesel'de olacak.

TRT Belgesel ekranlarında bu hafta sonu; Kıvanç Kasabalı'nın şehirden uzaktaki yaşamla ilgili sorularına cevap aradığı "Şehirden Uzakta", tüm dünyada büyük bir sorun haline gelen geri dönüşüm konusunu ekranlara taşıyan "Sıfır Atık" ve ülkemizin yaban hayatını görüntülemek için hayvanların doğal yaşam alanlarını ziyaret eden "Yok Olmadan Keşfet" programları, yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Dünyanın en saf yabani alageyikleri Türkiye'de

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Yok Olmadan Keşfet, yeni bölümünde Alageyiklerin izini sürüyor. Ekip, Antalya il sınırları içerisinde bulunan Eşenadası Yaban Hayvanı Üretme Merkezi'nde gerçekleşen alageyik koruma faaliyetlerini görmek için Termessos Milli Parkı yakınında araştırmalarını sürdürüyor.

Belgeselin yeni bölümü, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de TRT Belgesel ekranlarında olacak.

Şehir'den Uzakta Akdeniz'in cenneti Kaş'ta

Ailesini şehirden uzakta bir yaşama ikna etmek isteyen Kıvanç Kasabalı, bunu önce kendi deneyimlemek için yollara düşüyor. Yeni bölümde izleyicileri Akdeniz'in cenneti Antalya Kaş'ta şehirden uzakta bir serüvene götüren Kasabalı, kırsal yaşamın zorluklarıyla yüzleşiyor. Koyunlara çobanlık yapan, biber toplayan Kasabalı, doğal yiyeceklerin de tadına bakıyor.

Belgesel, 22 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da TRT Belgesel ekranlarında.

Sıfır Atık Konya Ovası'nda hayvansal atıkları ele alacak

Sunuculuğunu Doğan Akdoğan'ın üstlendiği Sıfır Atık, yeni sezon ilk bölümünde hayvansal atıklar konusunu işliyor. Kendisini Konya Ovası'nın ortasında büyükbaş hayvanlara çobanlık yaparken bulan Akdoğan, hayvansal atıkların doğanın dengesi açısından önemini araştırırken, izleyenlere elma kabuğundan ya da hayvan dışkısından enerji elde edinileceğini gösteriyor.

Kaynak: Bültenler