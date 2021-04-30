TRT Acemi Anneler son bölüm full izle! Acemi Anneler 140. bölüm fragmanı izle!

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Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler oyuncuları! TRT Acemi Anneler son bölüm full izle! Acemi Anneler 140. bölüm fragmanı izle!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Aliye'yi Hayat'a karşı doldurmaya çalışan Jasmin, onu alıp hobi evine götürür. Jasmin'in amacı Aliye'nin Hayat ve Cenk'i bir arada görmesini sağlamaktır. Beyza ve Murat, Aliye'nin geldiğinden habersiz olan Hayat'ı uyarmak için ona ulaşmaya çalışırken Aliye, Hayat ve Cenk'i görmüştür bile. Aysun, Ecrin'i almak için planladığı bitmek bilmeyen oyunlarından birini daha devreye sokar ve Tijen'in altınlarını alıp Şeyma'nın hırsızlıkla suçlanmasını sağlamaya çalışır. Kardeşinden iyice şüphelenen Sevda ise allak bullak haldedir. Orhan ile Rıza da Melahat'ın eski bir arkadaşı olan Vasfiye'ye karşı Melahat'a yardım etmeye girişir.

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ACEMİ ANNELER 140. BÖLÜM FRAGMANI İZLE