TRT 1 Gönül Dağı dizisi konusu nedir? Gönül Dağı nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

TRT1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Diğer yandan Gönül Dağı 2. bölümüyle ekranlara geldi. Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? İşte, detaylar... Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

Gönül Dağı dizisi TRT1'in son dönemde iddialı yapımları arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyeni ekrana kitlemesi beklenen Gönül Dağ dizisi başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan yer alıyor. Bozkırda yaşayan 3 kuzen'in öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisi ne zaman yayımlanacak?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Nefeslerin tutulduğu dizi Gönül Dağı'nın tanıtımının ardından 1. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Merak uyandıran dizi ise 17 Ekim Cumartesi TRT1 ekranlarında yayımlanacak.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bozkırda yaşayan gençlerin öyküsüne değinilecek dizi için ilk olarak Yozgat civarı düşünülse de Eskişehir Sivrihisar ilçesinde çekimlerin yapılmasına karar kılınmıştır.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın üstleniyor. Diğer yandan kadroda: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüpoğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün de yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı.

Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 1. bölüm fragmanı yayımlandı!

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bozkırın ikliminde aşklar naif ve güzel, kavuşmalar ise çetin ve neredeyse imkansızdır. Bundan en fazla nasibini alan ise Taner'dir. Çocukluk aşkı Dilek'in kasabadan ayrılışının üstünden yıllar geçmiş olsa da onu unutamamıştır. Bir gün ona kavuşabilmenin ümidiyle yaşayan Taner'in en büyük hayallerinden biri de yaptığı uçağı dünyaya tanıtmaktır.

Taner, amcaoğulları Veysel ve Ramazan'la birlikte 'Altmış altı' adını verdikleri uçaklarını bitirme aşamasına gelmişlerdir. Yakın zamanda başvurdukları havacılık şirketi Taner'e ulaşır ve üç gün sonra yaptıkları uçağı görmeye geleceklerini söyler. Bu haber amcaoğullarını çok sevindirir, ancak bir problemleri vardır. Uçağın testi sırasında motor yanmıştır ve havacılık şirketi gelene kadar yeni bir motor bulmaları gerekmektedir. Üstelik Gönül Dağı'ndan düşen taşlar da kasabanın yolunu kapatmıştır. Tüm bu gelişmeler Taner ve amcaoğullarının işlerini daha zorlaştırır. Sunum günü gelip çattığında yıllardır üzerinde çalıştıkları uçağı gösterebilecekler midir?

Aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiği Gönül Dağı'nda masal gerçeğe dönüşecek ve Dilek umulmadık bir anda Taner'in karşısına çıkacaktır.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.