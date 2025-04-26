TRT 1 CANLI İZLE | 26 Nisan Cumartesi bugün TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı canlı izle full HD, kesintisiz! (TRT 1 güncel frekans bilgileri)
TRT 1 CANLI İZLE | 26 Nisan Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film ve programları canlı izlemek isteyen izleyiciler, "TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri nedir?" sorularına yanıt arıyor. Peki, TRT 1 canlı yayın izleme linki var mı? TRT 1 güncel frekans bilgileri nedir? İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ve güncel uydu frekans bilgileri…
26 Nisan Cumartesi günü, TRT 1 ekranlarında yayınlanan programları canlı olarak takip etmek isteyen izleyiciler, "TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir? TRT 1 frekans ayarları nedir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, TRT 1 canlı yayın linki var mı? Uydu üzerinden TRT 1 izlemek için güncel frekans değerleri neler? İşte, detaylar…
TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
TRT 1'i full HD ve kesintisiz olarak izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcısı üzerinden doğru frekans bilgilerini girerek erişim sağlayabiliyor. Aynı zamanda dijital platformlar ve TRT'nin resmi web sitesi üzerinden de kanalın yayın akışına anlık olarak ulaşmak mümkün. İşte TRT 1'in 2025 yılı itibarıyla -HD ve SD yayınlar için ayrı ayrı olacak şekilde- güncel Türksat uydu frekans bilgileri…
TRT 1 HD Frekans Bilgileri (Türksat 4A)
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: Vertikal (Dikey – V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000
FEC: 3/4
Modülasyon: DVB-S2 / MPEG-4
Video Formatı: HD (Yüksek çözünürlük)
TRT 1 SD Frekans Bilgileri (Standart Yayın)
Frekans: 11958 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay – H)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
Modülasyon: DVB-S / MPEG-2
Video Formatı: SD (Standart çözünürlük)