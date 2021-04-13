TRT 1 canlı izle! 13 Nisan TRT yayın akışı!
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TRT 1 canlı izle! 13 Nisan TRT yayın akışı!

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TRT 1 canlı izle! 13 Nisan TRT yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 13 Şubat Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! TRT 1 canlı izle! 13 Nisan TRT yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 13 Şubat kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır. TV8 canlı izle! 13 Nisan TV8 yayın akışı!

13 NİSAN TRT YAYIN AKIŞI

02:25Mesnevi'den Hikayeler

02:50Sahur Bereketi

04:40Kur'an-ı Kerim Hatm-işerif

05:43İstiklal Marşı Ve Günün Pro...

05:45Bir Yusuf Masalı

07:55Mesnevi'den Hikayeler

08:20Kuşlarla Yolculuk

09:05Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15Türkan Hanım'ın Konağı

12:00Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:00Acemi Anneler

16:10Mavera

18:00Ana Haber

18:25Doğrusu Ne?

18:30Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okum..

20:30Masumlar Apartmanı

23:45Mavera

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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