TRT 1 canlı izle! 13 Nisan TRT yayın akışı!
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Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 13 Şubat Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! TRT 1 canlı izle! 13 Nisan TRT yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 13 Şubat kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır. TV8 canlı izle! 13 Nisan TV8 yayın akışı!
13 NİSAN TRT YAYIN AKIŞI
02:25Mesnevi'den Hikayeler
02:50Sahur Bereketi
04:40Kur'an-ı Kerim Hatm-işerif
05:43İstiklal Marşı Ve Günün Pro...
05:45Bir Yusuf Masalı
07:55Mesnevi'den Hikayeler
08:20Kuşlarla Yolculuk
09:05Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15Türkan Hanım'ın Konağı
12:00Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:00Acemi Anneler
16:10Mavera
18:00Ana Haber
18:25Doğrusu Ne?
18:30Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okum..
20:30Masumlar Apartmanı
23:45Mavera