TRT'ye mektup yazdı
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TRT'ye mektup yazdı

TRT'ye mektup yazdı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Neşe Karaböcek, Ankara Radyosu'nda yıllar önce 8 yaşında iken okuduğu şarkının kayıdı kendisine ulaştırılınca duygusal anlar yaşadı.

Baki Süha Ediboğlu'nun anonsuyla, güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Hacı Arif Bey'e ait Nihavend makamında ki 'Bakmıyor Çeşm-i Siyah Feryade' adlı şarkıyı seslendiren sanatçı Neşe Karaböcek, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Ankara radyosu kaydı imiş. Radyodan gönderdiler. Bende istedim CD olarak çıkarsınlar. Bilmiyorum ne yapacaklar. Bir mektup yazdım TRT'ye henüz cevap gelmedi. O zaman ki sesimi duyunca çok duygulandım." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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