Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

16.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:40

İstanbul Havalimanı'nda yapılan üç operasyonda, tropikal meyvelerin içerisine, tekstil eşyasına ve bagaja gizlenmiş 155,2 kilogram uyuşturucu bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda yapılan üç operasyonda, tropikal meyvelerin içerisine, tekstil eşyasına ve bagaja gizlenmiş 155,2 kilogram uyuşturucu bulundu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, ilk operasyonda riskli olarak değerlendirilen yolcuyu taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinden sonra harekete geçti.

Şüpheli yolcunun uçaktan indirilen valizleri önce x-ray tarama cihazı ile kontrol edildi.

Valizlerde şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı. Köpeklerin de valizlere tepki vermesinin ardından yapılan aramada, valizlerde tropikal meyveler olduğu görüldü.

Meyvelerin dış yüzeyleri kesildiğinde içlerinde bulunan kapsülde yabancı bir maddenin gizlenmek istendiği tespit edildi. Numunelerin, uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan analizinde eroin olduğu anlaşıldı. Toplam 67 kapsüle gizlenmiş 2,2 kilogram eroin ele geçirildi.

İkinci operasyonda, risk analizi çalışmaları kapsamında Türkiye'ye uyuşturucu getirdiğinden şüphelenilen yolcu, Gümrük Muhafaza ekiplerince takibe alındı.

Şüphelinin valizleri hem x-ray cihazı hem de narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Kontrollerde, içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen valizler yolcu salonuna gönderildi. Operasyon için şüphelinin valizlerini teslim alması beklendi.

Valizleri teslim almadan havalimanını terk etmek istediği belirlenen şüpheli, ekiplerce durduruldu. Şüphelinin valizlerinde tekstil eşyası altına gizlenmiş 57 kilogram esrar ele geçirildi.

Ekiplerin kısa süre arayla yaptığı operasyonların üçüncüsünde, durdurulan yabancı uyruklu yolcunun bagajına gizlenmiş 96 kilogram esrar bulundu.

Üç operasyonda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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